Francesco Facchinetti | irriconoscibile in tv | ora rompe il silenzio | C' è un motivo

Liberoquotidiano.it

Replica alle critiche ricevute sui social e ai giornalisti dopo l'ospitata in tv a Boomerissima Il dj e manager: "A belli ho 42 anni e li porto da Dio!"ride di gusto. Dopo essere andato ospite a Boomerissima , lo show condotto dalla sua ex compagna Alessia Marcuzzi , il dj, manager e conduttore ha ricevuto molte critiche sui ...... questo il titolo dello show in onda su Rai2, Max Pezzali, Claudia Gerini, Sabrina Salerno, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Gianmarco Tamberi, Valentina Romani, Tommaso Zorzi eAlessia Marcuzzi, periodo difficile per la conduttrice: separazione e fuori da Mediaset Alessia Marcuzzi non sta vivendo un periodo particolarmente felice ...Francesco Facchinetti è stato presente come ospite nella prima puntata di Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi. Il popolo del web si è scagliato contro di lui criticando il suo aspetto. Nell ...