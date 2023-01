Francesca Michielin annuncia il nuovo album "Cani sciolti"

Sky Tg24

Leggi Anche, con 'Occhi grandi grandi' inaugura un nuovo percorso artistico PRIMA VIA AL TOUR - Ad anticipare la release di 'Cani Sciolti',debutta con il doppio sold - out ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo una serie di spoiler apparsi sui suoi canali social, è finalmente ufficiale:inaugura uno speciale 2023 con l'annuncio di Cani Sciolti , il nuovo progetto discografico fuori il 24 febbraio per Columbia Records/Sony Music Italy. Già disponibile in ... Francesca Michielin, dopo X Factor arriva Cani Sciolti, il nuovo album Si intitola "Cani Sciolti", il nuovo progetto discografico di Francesca Michielin (nei negozi dal 24 febbraio per Columbia Records/Sony Music Italy).Dopo una serie di spoiler apparsi sui suoi canali social, ora è ufficiale : Francesca Michielin inaugura uno speciale 2023 con l’annuncio di Cani Sciolti, il nuovo progetto discografico in uscita il ...