Fotoprotezione elevata anche chi va in settimana bianca da Heliocare

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 12 gennaio 2023) MILANO –a 360°,per 365 giorni,ad alta quota per chi si prepara alla: ormai sappiamo quanto la pelle abbia bisogno di essere protetta costantemente dai raggi solari -UV, luce visibile, luce blu e raggi infrarossi –, dall’inquinamento e dagli agenti atmosferici che provocano stress ossidativo. Quello che forse non tutti sanno è che, per farlo nel più valido dei modi, è meglio affidarsi a chi ha saputo innovare la cultura delladermatologica, ampliandone ambiti e efficacia, attraverso oltre 30 anni di ricerca clinica, migliaia di soggetti coinvolti in studi clinici e più di 80 pubblicazioni scientifiche. Nato dai laboratori Cantabria Labs, leader nel mondo della ...