Fotografia dello Spazio italiano Saccoccia parla delle attività 2023

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dopo un 2022 più che “spaziale”, ilnon potrà essere da meno e le aspettative, così come le risorse messe a disposizione del comparto, sono consistenti. Dall’esplorazione al Pnrr, dalle nuove missioni alle relazioni sempre più strette con l’Agenzia spaziale europea (Esa) e la Nasa, sono molti i punti affrontati dell’evento “L’anno che verrà”. L’iniziativa organizzata dall’Agenzia spaziale italiana (Asi) che ha visto il presidente Giorgiore di tutti gli appuntamenti in programma per l’agenzia nel corso di quest’anno e rispondere alle domande poste dai giornalisti. Sul pianocooperazioni, “è un anno importante perché dobbiamo contrattualizzare un gruppo dimolto significative che si realizzeranno nei prossimi anni. Si tratta di un budget per nuovi satelliti nazionali, ...