Fosca Innocenti 2 | anticipazioni 13 gennaio 2023 | un caso complesso

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La seconda stagione diprenderà il via venerdì 13su Canale 5 in prima serata. In questa prima puntata la nostra protagonista indagherà su undavvero. L'investigatrice, infatti, dovrà scoprire chi è stato ad uccidere una donna poco prima delle nozze inscenando il suo suicidio. Come se non bastasse dovrà gestire l'arrivo di un uomo dal passato che si metterà tra lei e Cosimo rappresentando un gran problema.2, prima puntata: l'investigatrice indaga su un apparente suicidio La prima puntata di2 intitolata «Come la principessa» andrà in onda il 13e vedrà la protagonista indagare sull'apparente ...