Formula 1 | la Ferrari ha un nuovo colore | tutte le novità sulla monoposto

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Spazio al giallo per ledel 2023, rivelazione incredibilelivrea che riprenderebbe quella mostrata nell’ultimo GP di Monza PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Fra meno di due mesi ripartirà il mondiale di1 mentre la presentazione della nuova macchina sembra confermata per il giorno di San Valentino, solo ad allora scopriremo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.