Formula 1 - Drive To Survive | pronta la quinta stagione

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ancora qualche settimana di pazienza per gli appassionati di1, poi arriverà un febbraio ricco di appuntamenti e novità: dalle presentazioni delle vetture ai test invernali, fino all'attesissimadella serie Netflix "1:To". Flashback. LadiTosarà disponibile il 24 febbraio 2023. Una scelta per niente casuale, nel pieno dell'hype, visto che in quei giorni in Bahrain si terranno i tre giorni di test collettivi che precedono l'inizio del campionato 2023. Come al solito, c'è parecchia curiosità attorno alla docuserie firmata da James Gay-Rees e Paul Martin. Sarà un modo diverso di rivivere gioie e dolori della2022, con ...

'L'attesa è finita' : attraverso queste parole pubblicate su un post Twitter la Formula 1 ha annunciato l'uscita della quinta stagione della docu - serie 'Drive To Survive' . Il quinto capitolo di questo speciale spettacolo realizzato da Netflix in collaborazione con il Circus. Netflix svela la data d'uscita di Drive to Survive 5, la nuova stagione esce il 24 febbraio, una settimana prima dell'inizio del Mondiale.