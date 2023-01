Formazioni ufficiali Fiorentina-Sampdoria | Coppa Italia 2022 2023

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ledi, match degli ottavi di finale di. Si gioca alle 18:00 e sono tante le assenze per Dejan Stankovic che ha solo Montevago e Lammers a disposizione in attacco. Ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco. Si gioca al Franchi eno davanti a Commisso non vuole sbagliare. LE: in attesa: in attesa SportFace.

Sito e profilihanno rilasciato il seguente comunicato nelle ultime ore: 'Per conto della ... come session man e membro di varie. Finché nel 1974 opta per la carriera solista, ...Cronaca della partita con commento e tabellino [ AGGIORNA LA DIRETTA DI CREMONESE - MONZA ] RISULTATO IN DIRETTA: cremonese - monza Sabato 14 gennaio dalle ore 14.00 le, dalle 15.La partita Cremonese - Monza di Sabato 14 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 18° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio a ...Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Torino, gara valida per gli ottavi d ...