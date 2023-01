Formazioni ufficiali Betis-Barcellona | Supercoppa di Spagna 2023

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ledi, semifinale didi. Si gioca alle 20:00 e le due squadre sono pronte a contendersi il pass per l’ultimo atto, dove troveranno il Real Madrid di Ancelotti. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori dal primo minuto di gioco, Xavi e Pellegrini. LE: Bravo, Aitor Rubia, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda, Rodriguez, Canales, Luiz Henrique, Rodri, Fekir, Iglesias.: Ten Stegen, Araujo, Dembelè, Pedri, Lewandowski, Jordi Alba, Roberto, de Jong, Rapinha, Kounde, Gavi. SportFace.

Fiorentina - SampdoriaFIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1): Gollini; Dodo, Quarta, Ranieri, Terzic; Amrabat, Duncan; Ikone, Barak, Kouame; Jovic. All. ItalianoSAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2): ...Sono appena state diramate ledi Fiorentina - Sampdoria, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Viola con Jovic unica punta, Samp che schiera Sabiri e Montevago. Queste le scelte ...Al Franchi si gioca l’ottavo di finale tra Fiorentina e Sampdoria, una delle due affronterà il Torino vittorioso a San Siro contro il Milan. Italiano ritrova Jovic dall’inizio con Kouamé e Ikoné, torn ...Alle ore 18, dallo stadio Franchi, va in scena Fiorentina-Sampdoria, ottavo di finale di Coppa Italia. La vincente affronterà nei quarti di finale il Torino, che ieri ha eliminato il ...