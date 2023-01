Fondi ex Ilva per festa anni ' 80 | polemica in Comune Taranto

Corriere del Mezzogiorno

...ha chiesto un incontro ufficiale al direttore generale del Comune affinché fornisca notizie "sugli atti finora adottati dall'amministrazione comunale in merito aicosiddetti ex. Alla base ...Il mondo ambientalista si ricompatta per dire 'No' all'immunità penale in favore dell'ex...partecipazione democratica alla progettazione della transizione ecologica per Taranto con i nuovi... Ex Ilva, a Taranto mega festa anni Ottanta con i fondi di ristoro: bufera sul Comune Una parte dei 20 milioni messi a disposizione del Comune di Taranto dall'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva per il piano di "rigenerazione sociale" sono stati utilizzati - riporta l'edizione b ...Musica a palla e prodotti tipici pagati con i soldi della rigenerazione sociale. L’opposizione attacca. L’ex ministro Calenda: «E’ deprimente» ...