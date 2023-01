ilGiornale.it

...un video diventato virale alla velocità della luce che mostra una donna mentre tenta di distrarre due guardie di sicurezza che provavano a neutralizzare un uomo al termine di una partita dei...... la suaomicida iniziò a Seattle nel 1966. Accusato di omicidio ed arrestato in Colorado nel ... DENNIS RADER Dennis Rader, nato nel 1945 inè ancora in vita e sta scontando nello stesso ... Follia a Kansas City: twerking per distrarre i poliziotti Una donna "sculetta" in faccia a delle guardie nel tentativo di distrarle, mentre queste ultime stavano tentando di fermare un uomo violento. Scena folle da Kansas City ...