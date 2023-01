Firenze | al Teatro Puccini Sergio Castellitto racconta «Zorro» di Margaret Mazzantini

InToscana

L'impianto San Marcellino diospiterà il Draft Event delle Leghe della Toscana, una delle ... Contemporaneamente il PalaCus di Catania saràdel Draft Event della Sicilia che, con le sue ......- Auditorium Parco della Musica - SOLD OUT Giovedì 2 marzo - - Roma @ Sala Petrassi - Auditorium Parco della Musica Sabato 4 marzo - - Cagliari @Doglio Martedì 7 marzo - -... A Firenze si rinnova il progetto del Teatro urbano con tre nuovi ... Il monologo di un uomo ai margini della società` capace di vedere la realtà osservando la vita delle persone “normali”. Il monologo di un uomo ai margini della società` capace di vedere la realtà osse ...Lunedì 16 gennaio alle ore 21 in scena con "Ho fatto il classico", un reading he combina monologhi comici con momenti di improvvisazione ...