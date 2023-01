La Gazzetta del Mezzogiorno

Fiori di mele cotogne e di broccoli campani sboccianostagione nel napoletano. (Immagini Abbate) 12 gennaio 2023Può succedere infatti che le temperature insolitamente alte portino astagione. La tosse allergica, a differenza di tutte le altre, non presenta febbre. Può però essere accompagnata ... Fioriture fuori stagione nel Napoletano Il terzo EP di Livio Cori, fuori stasera a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali, con la sua etichetta MAGMA e distribuito da Believe. Scritto interamente dallo stesso Livio e prodotto insieme a ...La neve caduta negli ultimi giorni basta solo per imbiancare le cime, nascondere le fioriture di genziana fuori stagione che tanto scalpore hanno destato, conferire al paesaggio un aspetto ...