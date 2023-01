Fiorentina | ufficiale la cessione di Zurkowski allo Spezia | prestito con obbligo di riscatto

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lapiazza un’importantein questa finestra invernale di calciomercato. Il club gigliato ha infatti ufficializzato l’addio del centrocampista Szymon, che si trasferiscecon la formula deloneroso a 500.000 euro condifissato a circa 3,5 milioni. Il polacco, che sembrava in procinto di tornare all’Empoli la scorsa estate, saluta i viola senza essere riuscito a convincere il tecnico Vincenzo Italiano. Per laquesta è la seconda operazione in uscita dopo quella del centrocampista Maleh al Lecce. SportFace.

