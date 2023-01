Fiorentina-Sampdoria stasera in tv | canale | orario e streaming Coppa Italia 2022 2023

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Laospita lain occasione degli ottavi di finale di. Il fischio d’inizio è in programma alle 18:00 di giovedì 12 gennaio nella cornice dello stadio Franchi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva suUno e insu Mediaset Play. Laè imbattuta nelle sette partite interne contro lain. I precedenti nel complesso sorridono ai viola: le due squadre si sono affrontate 11 volte in, di cui le ultime tre sempre agli ottavi di finale: sono cinque le vittorie dei toscani rispetto alle due dei blucerchiati, completano il quadro quattro pareggi. Tanti ...

... ci sono anche diversi trasferimenti "italiani": Zapata dallaall'Atalanta per 14 milioni di euro. Federico Chiesa è stato protagonista nella trattativa trae Juventus, con il ...Commenta per primo Dopo le vittorie ai supplementari a San Siro di Inter e Torino contro Parma e Milan, oggi si giocano altri due ottavi di finale in Coppa Italia:e Roma - Genoa. Ma è anche giorno di vigilia in campionato: domani sera la Juventus fa visita al Napoli campione d'inverno nell'anticipo della Serie A. Nella GALLERY le prime ...MILANO (ITALPRESS) - Colpo di scena a San Siro, con il Torino che vince 1-0 in casa Milan ai supplementari dopo aver giocato 50 minuti in inferiorità numerica. A decidere il match è una ripartenza ful ...Al Franchi i Viola affrontano o Blucerchiati per raggiungere il Torino ai quarti di finale della Coppa Italia FIRENZE - La Fiorentina ospita la Sampdoria in occasione degli ottavi di finale di Coppa I ...