Fiorentina-Sampdoria | programma e telecronisti Mediaset ottavi Coppa Italia 2022 2023

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ile isudi, match valido per glidi finale di. Al Franchi i viola sfidano i blucerchiati, due squadre che probabilmente in questa fase hanno da pensare più al campionato che allanazionale, ma vincere e avanzare ai quarti può far gola. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 18 di giovedì 12 gennaio.sarà visibile su1 con la telecronaca di Roberto Ciarapica e Giancarlo Camolese. SportFace.

... ex calciatore di Juventus, Sassuolo e. Il cartellino dello spagnolo appartiene al ... Non solo Lirola: per la difesa il Monza è interessato anche a Omar Colley della, per cui si ...Non ha il portiere titolare la. Pietro Terracciano infatti sarà indisponibile nel match contro lae Vincenzo Italiano concederà una chance a Michele Cerofolini. Niente da fare ...Calcio ora per ora La Sampdoria si prepara a tornare in campo. Domani, giovedi', infatti La Sampdoria si prepara a tornare in campo. Domani, giovedi', infatti allo stadio 'Franchi' di Firenze i blucer ...Oggi giovedì 12 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i tornei di tennis della settimana e avanzano anche le qualificazioni agli Australian Open, con gli impegni degli italiani Ar ...