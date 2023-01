Fiorentina-Sampdoria ottavi coppa Italia | giovedì 12 gennaio 2023 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Viola con Ikoné | Jovic e Kouamé

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La stagione dellafinora non è stata indimenticabile e ripensando a quanto è successo in autunno il momento agonisticamente più intenso è stata l’infinita sfida ai rigori contro l’Ascoli ai sedicesimi di finale decisa da Nikita Contini che prima ha segnato dal dischetto e poi parato il tiro di Guanda permettendo ai blucerchiati di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Samp News 24

PROBABILI FORMAZIONI(4 - 3 - 3): Cerofolini; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Bianco; Ikoné, Barak, Kouame; Jovic. All. Italiano.(3 - 4 - 1 -...... Juventus - 188mila euro Roma - 50mila euro Milan - 50 mila euro Inter - 30mila euro- 30mila euro Sassuolo - 27mila euro Lazio - 10mila euro- 10mila euro Fiorentina Sampdoria, esordio per Winks La scelta di Stankovic Al Franchi, Fiorentina e Sampdoria si affrontano negli ottavi di Coppa Italia. Una sfida utile a entrambe le squadre non solo per dare minutaggio a chi ha giocato meno ma una possibilità anche di ambi ...Tra un'ora e mezzo ci sarà il fischio d'inizio di Fiorentina-Sampdoria, ottavo di finale di Coppa Italia. Come documentano queste immagini di FirenzeViola.it, la squadra ...