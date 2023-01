Fiorentina-Sampdoria ottavi coppa Italia | giovedì 12 gennaio 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

... ci sono anche diversi trasferimenti "italiani": Zapata dallaall'Atalanta per 14 milioni di euro. Federico Chiesa è stato protagonista nella trattativa trae Juventus, con il ...Commenta per primo Dopo le vittorie ai supplementari a San Siro di Inter e Torino contro Parma e Milan, oggi si giocano altri due ottavi di finale in Coppa Italia:e Roma - Genoa. Ma è anche giorno di vigilia in campionato: domani sera la Juventus fa visita al Napoli campione d'inverno nell'anticipo della Serie A. Nella GALLERY le prime ...Al Franchi i Viola affrontano o Blucerchiati per raggiungere il Torino ai quarti di finale della Coppa Italia FIRENZE - La Fiorentina ospita la Sampdoria in occasione degli ottavi di finale di Coppa I ...Calciomercato Sampdoria: accordo raggiunto con Giakoumakis. Trattativa avviata col Celtic per il prestito con obbligo di riscatto La Sampdoria è alla ricerca di un attaccante in vista della seconda pa ...