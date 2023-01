Fiorentina-Sampdoria 1-0 LIVE | annullato il raddoppio di Jovic

In programma alle 18 e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia,verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itDopo aver ritrovato la vittoria in campionato contro il Sassuolo, lascende in campo alle 18 per gli ottavi di finale ...LE GARE DI OGGI - Alle 18mentre alle 21 Roma - Genoa, questi gli ultimi due match della settimana, martedì prossimo Napoli - Cremonese alle ore 21, mentre mercoledì tutti a ...6' - Kouame sciupa un contropiede 5 contro 4 per la Fiorentina, sbagliando un passaggio semplice per Barak che sarebbe stato tutto solo in area: Murillo riesce ad allontanare.Praticamente fatta per Martin Turk e Abdou Harroui. Trattative in corso per Giorgos Giakoumakis ed Alessio Zerbin ...