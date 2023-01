Fiorentina | Italiano | «Obiettivo raggiunto | in campionato siamo in ritardo»

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Vincenzoha parlato a Sportmediaset dopo la vittoria dellacontro la Sampdoria in Coppa Italia. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Abbiamo fatto un gol e creato i presupposti per farne altri. Avevamo l’di passare il turno e ciriusciti. Sono contento di aver dato una gioia ai tifosi e al presidente Commisso, che si è congratulato con i ragazzi negli spogliatoi». SERIE A – «stati insulla classifica, ora peròfacendo punti e stiamo qualche balzo in avanti. Quello che mi piace è che cerchiamo di creare occasioni da gol e di arrivare negli ultimi metri di campo. Ma la voglia di incidere la devono avere i ragazzi. Prima o poi il problema della continuità del gol lo risolveremo. Cercheremo di migliorare e di ...

si accorge subito che sta iniziando un'altra partita, e sceglie di rimettere al centro ... Nel finale un pò di sofferenza per la, che rischia all'85' lasciando urii libero di entrare ...Lasupera la Sampdoria 1 - 0 e accede ai quarti di finale di Coppa Italia . Allo stadio Artemio Franchi, alla squadra dibasta un gol nel primo tempo per chiudere la pratica contro i ...Sul proprio sito, Calcio e Finanza fa un approfondimento relativo alla prima trance di pagamenti che i club italiani di calcio hanno ricevuto dalla UEFA per Women’s Euro 2022. Si tratta di ...Ai gigliati basta un gran gol del centrocampista ceco nel primo tempo per superare Stankovic e proseguire il cammino in Coppa Italia ...