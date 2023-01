Fiorentina | Commisso non chiude alla partenza di Nico Gonzalez

fiorentinanews.com

Presente in tribuna anche il presidente viola Rocco, tornato oggi a Firenze dagli States. Queste le formazioni decise dai tecnici Italiano () e Stankovic (Sampdoria).(4 ...Si gioca al Franchi e Italiano davanti anon vuole sbagliare. LE FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa Sampdoria: in attesa Il punto sul mercato: Arriva Commisso e la Fiorentina cambia passo Attesi due annunci nel giro di poche ore Fuori dal Franchi, prima di Fiorentina-Sampdoria, il presidente viola Rocco Commisso ha rilasciato brevi dichiarazioni ai microfoni di Italia 7: Nico Gonzalez "Gioca per la ...Dopo diversi mesi di assenza, Rocco Commisso è tornato a Firenze e allo stadio Franchi. Come dimostrano le immagini riportate dai canali ufficiali della Fiorentina, il presidente ...