Fiorentina | Barak | 'Italiano è un martello | ecco i nostri obiettivi'

...d'allarme7 : Schierato alle spalle di Jovic sin dai primi minuti si inserisce quasi sistematicamente. Il gol del vantaggio, il quinto in dodici presenze stagionali, permette alla...Vittoria meritata per lache concretizza il passaggio del turno grazie alla rete nel primo tempo di. Una Samp troppo povera in avanti, soprattutto nella ripresa, per impensierire la ... Barak stende la Samp, la Fiorentina vola ai quarti: se la vedrà col Torino Fiorentina ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà il Torino di Juric. Gli ottavi al Franchi contro la Sampdoria sono decisi dalla rete di Barak al 25' del primo tempo. Una vittoria merita ...