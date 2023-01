Fiorentina | Barak | «Il mister un martello | contenti della vittoria»

(Di giovedì 12 gennaio 2023), le parole didopo lain Coppa Italia, arrivata con un suo gol: «Era una situazione che creiamo spesso» Antonin, centrocampista, ha parlato al termine del match di Coppa Italia vinto contro la Sampdoria grazie al suo gol. Di seguito le sue parole. GOL – «Era la situazione che creiamo spesso, è rimbalzata bene e ho avuto anche fortuna. Ilè un, siamodi aver passato il turno». ARRIVARE FINO IN FONDO – «Vediamo, questo è il nostro obiettivo perché vogliamo dare una soddisfazione a questa gente. Trovare continuità è molto importante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

