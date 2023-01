Fiorentina | Barak | “Contenti di aver passato il turno Il mio gol? Sono stato fortunato”

La Gazzetta dello Sport

Vittoria meritata per lache concretizza il passaggio del turno grazie alla rete nel primo tempo di. Una Samp troppo povera in avanti, soprattutto nella ripresa, per impensierire la ...FIRENZE - Una girata a mezza altezza dinel primo tempo e lastacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove, il primo febbraio al Franchi, sfiderà il Torino in gara secca. Di fronte a 10 mila spettatori e anche ... Barak stende la Samp, la Fiorentina vola ai quarti: se la vedrà col Torino FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina è la terza squadra, dopo Inter e Torino, ad accedere ai quarti di finale di Coppa Italia: al Franchi gli uomini di Italiano si impongono per 1-0 sulla Samp grazie a ...Antonin Barak ha deciso a favore della Fiorentina la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. "Era la situazione che creiamo spesso, è rimbalzata ...