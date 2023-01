Fiorella Mannoia e il marito in vacanza in Brasile | incontrano un’altra coppia della musica Italiana

Tag24

festivaldisanremo sanremo sanremo2023 sanremorai selvaggialucarelli Articolo precedentee il marito Carlo Di Francesco, che ha 26 anni meno di lei, sono sempre più felici: eccoli in ...La cantante 68enne e il musicista e produttore a Salvador de Bahia La cantante 68enne e il musicista e produttore a Salvador de Bahiae il marito scelgono il Brasile . La cantante è volata via dall'Italia al caldo insieme a Carlo Di Francesco , 42 anni computi lo scorso ottobre. L'ex professore di Amici è più ... Fiorella Mannoia: età, marito, figli e biografia della cantante Amici 22: Federica va in crisi dopo la puntata Domenica 8 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Amici 22 e i cantanti si sono sfidati in ...Dopo 15 anni felici, Carlo Di Francesco e Fiorella Mannoia si sono finalmente uniti in matrimonio il 22 febbraio 2021. Produttore musicale ...