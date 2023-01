FINTA EMAIL BRT codice cliente CON RICHIESTA DI PAGAMENTO FATTURA ED ALLEGATO XLS

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 12 gennaio 2023) ATTENZIONE ALLABRT “Abbiamo preso in carico la tua spedizione”In queste ore è in corso una nuova campagna di fintecon richieste didi unaallegata da parte del corriere bartolini. Ecco cosa dice la mail che vi riportiamo per intero : ——————————- Gentile, Le segnaliamo che sono in scadenza le fatture di seguito riportate: ———————————————-Data Numero Data scadenza Importo——————– ———- ————– 190208 27.12.2022 11.01.2023 172,50———————————————- Totale EUR 172,50 ============== Per ilattraverso bonifico bancario BENEFICIARIO BRT S.p.A., conspecifica nella descrizione del ...