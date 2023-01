LA NAZIONE

Chiara Terigi, giovane lucchese, venerdì sera debutterà in televisione con un ruolo nella prima puntata di "Fosca Innocenti ...Mike Kemp Getty Images Come si è arrivatiqui Perché un'accelerazione così repentina sulla ... la legge che vieta in modo categorico al museo di restituire in modo permanente anche la più... "Fin da piccola sognavo di fare l'attrice" - Cronaca - lanazione.it È morta a 56 anni Tatjana Patitz, una delle supermodelle più famose degli anni Novanta. Patitz divenne nota soprattutto dopo essere comparsa in una famosa ...