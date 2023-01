Pianeta Milan

Laha diramato le prime liste per il The BestFootball Awards 2022 Rivelati anche gli 11 gol che si giocheranno ilAward , ossia il premio per la rete pi bella dell'anno. Tra i ...... Carlo Ancelotti Laannuncia i Best dell'anno tramite i social. Tra i candidati ci sono ... I due italiani concorrono rispettivamente per la categoria di Best Trainer e ilAward. Ancelotti è ... FIFA Puskas Award, i candidati: c’è anche un gol di Theo Hernandez La Fifa ha comunicato i candidati per il riconoscimento destinato al gol più bello dell'anno solare appena concluso: tutti i dettagli ...C'e' anche Mario Balotelli tra i candidati al The FIFA Puskás Award, per il gol piu' bello del 2022. L'attaccante italiano e' stato selezionato per una rete segnata con la maglia dell' Adana Demirspor ...