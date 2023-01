Fidanzati uccisi a Lecce | il killer ex coinquilino cambia facoltà | ' In carcere studierò filosofia'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Antonio De Marco è stato condannato all' ergastolo dai giudici della Corte d'Assise per l' omicidio del giovane arbitro, Daniele De Santis e della sua fidanzata, Eleonora Manta . Il delitto fu ...

Fanpage.it

Leggi anche > Eleonora e Daniele,a Lecce: ergastolo per l'ex coinquilino Antonio De Marco che disse: 'Erano troppo felici' 'Fare qualcosa dietro le sbarre De Marco, che uccise la ...La cocaina e i 25 uominiL'inizio riporta a un'immagine che tutto il mondo ha in testa: due ... Come quando nel 2005 ancoralo convinsero a indossare la famigerata uniforme nazista ... Fidanzati uccisi a Lecce, il killer De Marco lascia scienze ... Antonio De Marco, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio dei fidanzati Daniele De Santis ed Eleonora Manta, lascia ...