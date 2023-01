Festival di Sanremo | Bergamonews presenta i cantanti dell’edizione 2023

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Fra poco meno di un mese inizierà la nuova edizione deldi. La kermesse, condotta da Amadeus, si svolgerà da martedì 7 a sabato 11 febbraio al teatro Ariston. Venerdì 10 febbraio torna da tradizione la serata delle cover anni ’60, ’70, ’80 o ’90 in cui iin gara accompagnati da almeno un ospite potranno interpretare anche un brano già noto e appartenente al loro repertorio pubblicato tra il 1960 e il 1999. Sabato 11 febbraio, invece, verrà eletto il vincitore, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contestospitato nel Regno Unito per conto e a supporto dell’Ucraina, la nazione vincitrice dell’Eurovision 2022. In queste settimane di avvicinamento alla kermesse, Elisa Ravasio, collaboratrice diogni giorno presenterà iin gara, ...

... album finalista al Premio Tenco, in cui Patrizia ha reinterpretato alcuni brani (Tenco, Lauzi, Tazenda e altri) che hanno partecipato aldie che non sono stati premiati dalla ...Ecco, di finire alla conduzione deldi, però, non me ne frega niente".Sono stati resi noti i prezzi degli abbonamenti per assistere dal vivo al Festival di Sanremo 2023, in programma al Teatro Ariston da martedì 7 a sabato 11 febbraio.Nel corso delle ultime ore si sta parlando molto della decisione di Mediaset di voler sfidare la Rai durante le serate del Festival di Sanremo ...