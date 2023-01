“Festa” al Parco Verde di Caivano | batterie di fuochi per la scarcerazione del boss

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Centinaia did’artificio illuminano ildi. Uno spettacolo pirotecnico abusivo per festeggiare ladelGiovanni Ciccarelli. Il video è stato pubblicato sui social con il messaggio: “Auguri, G. C.”. Il 51enne era finito in manette il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TorinoToday

La 'data zero' che darà il via al tour è il 7 luglio prossimo alSan Giuliano di Venezia ... Stiamo preparando il tour della vita e quest'ultimasarà come il ballo di fine anno delle high ...... workshop), ilregionale della Maremma (gestione dei centri visita di Alberese e Talamone), l'... Toscana Promozione e Fondazione Sistema Toscana, ladel fiume Ombrone con il Comune di ... Festa patronale di San Rocco a Grugliasco: il programma degli eventi tra gennaio e febbraio 2023 Una festa abusiva, con tanto di fuochi d'artificio, è andata in scena al Parco Verde di Caivano, nella provincia di Napoli, per festeggiare la scarcerazione (è stato sottoposto ai domiciliari, ndr) d ...La fondazione svizzera ha celebrato questo importante anniversario con la più grande mostra mai allestita sulla sua collezione permanente e sta lavorando per ampliare i propri spazi espositivi ...