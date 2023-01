La Gazzetta dello Sport

La Figc ha voluto ricordare Gianlucacon una messa presso la chiesa di Santa Teresa del Gesù bambino a Roma. Ecco l'arrivo di Riccardo ...Lo ha detto Riccardo, ex bandiera dell'Inter e grande amico di Gianluca, all'uscita dalla messa celebrativa in memoria dell'ex attaccante morto a 58 anni nel giorno dell'Epifania: '... Ferri: "Vialli era un leader vero" L'opinionista tv ed ex compagno di squadra di Gianluca Vialli ha parlato ai giornalisti dei valori che aveva l'ex attaccante.AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - Riccardo Ferri presente all'evento ricorda così Vialli: "Il suo carisma e la sua personalità sono state sottolineate più volte.