Ferrara | 'Napoli attento | la Juve non fa giocar bene gli avversari'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ciro, ex difensore di, ha parlato a margine della presentazione della collezione Panini 2022/2023 presso la sede della...

...00 Varese -17:00 Scafati - Pesaro 17:30 Virtus Bologna - Venezia Visualizza Lega Basket Serie A BASKET - SERIE A2 12:00 Fortitudo Agrigento - Juvi Cremona 17:00- Rinascita Rimini 17:...Chi arriva davanti Il'. Ciro, tutti si aspettano una gara meravigliosa. 'Premessa che sono due società che mi hanno dato tantissimo, posso dire che sarà sicuramente una partita molto ...Liberato Ferrara giornalista, commenta Napoli-Juve e le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Il tecnico bianconero nel pre gara di Napoli-Juve, ha voluto scaricare tutta la tensione su ...(LaPresse) «Napoli-Juve è una partita molto sentita da entrambe le parti. Siamo in un momento del campionato molto importante, è sicuramente una gara importantissima per tutte ...