Ferrara | “Allegri ha detto una gran caz***a in conferenza stampa”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Liberatogiornalista, commenta Napoli-Juve e le parole di Massimilianoin. Il tecnico bianconero nel pre gara di Napoli-Juve, ha voluto scaricare tutta la tensione sul Napoli dicendo che la gara è importante solo per gli azzurri. Ecco il commento di: “Se il Napoli perde resta prima con 4 punti di vantaggio sulla seconda. Se la Juve perde va a 10 punti dalla prima. Considerando che per i non colorati “vincere è la sola cosa che conta” ho l’impressione cheoggi hauna ca***ta…”. La strategia è chiara mettere pressione sul Napoli. Il tecnico dei bianconeri verrà a giocare con il solito pullman davanti alla difesa, come fa praticamente sempre anche quando gioca contro squadre meno forti, almeno sulla carta. Difesa ed ...