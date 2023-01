Federico Epis | vita da freelance surfando l’onda creativa

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Un tavolo di un ostello a Bilbao al posto di un ufficio, fotografie al posto di schizzi per riportare in un progetto di lavoro le scogliere viste in viaggio e la passione per l’outdoor: sono gli ingredienti dell’attività dell’illustratore trentenne. Da Serina, a Milano alle spiagge del Brasile, il creativo bergamasco ripercorre la sua attività lontano dall’ufficio tra lavori per grandi brand outdoor e la passione per il surf