Fdi | pm Milano | su Fidanza e altri sospetti ma nessuna prova 2

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) - Le indagini, per cui la procura ha proceduto per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio e per cui ora chiedono l'archiviazione, traggono origine dall'inchiesta sotto coperto realizzata dal giornalista Salvatore Garzillo - e trasmessa il 30 settembre 2021 nella trasmissione Piazzapulita -, il quale fingendosi un potenziale finanziatore interessato a investire sulle formazioni politiche Lega Nord e Fratelli d'Italia, svela la possibile esistenza "di un meccanismo illecito finalizzato a incamerare denaro in nero", da destinare alla campagna elettorale di alcuni candidati alle elezioni amministrative comunali del 3 e del 4 ottobre 2021. La raccolta del denaro destinato alle campagne elettorali di candidati dei centrodestra milanese avveniva mediante eventi organizzati da Roberto Jonghi Lavarini, il quale rivestiva un ruolo di coordinamento. In caso di grandi somme ...