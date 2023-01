Fdi | inchiesta lobby nera | pm ' caso trolley è un reato impossibile'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Un "" in quanto il denaro promesso, in realtà, "non era contenuto nella valigia consegnata e, a monte, non era nella disponibilità del giornalista, il quale ha solo finto di avere alle spalle un'azienda in grado di procurare il denaro". Sono le conclusioni del pm di Milano Giovanni Polizzi che nella richiesta di archiviazione sulla presunta '', risolve così il notodelche il cronista di Fanpage avrebbe dovuto consegnare per dimostrare la tesi giornalista di finanziamento illecito a favore di candidati di Fratelli d'Italia e Lega nella corsa al voto del 3 e del 4 ottobre 2021. Ilconteneva libri sull'Olocausto e copie della Costituzione e per questo il pm ravvisa gli estremi del ...

