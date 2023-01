“Fatti gravi” Amici 22 | la produzione costretta a prendere drastici provvedimenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La puntata di22 di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 15 gennaio è stata registrata mercoledì 11. Pertanto arrivano le prime anticipazioni rispetto a quanto il pubblico vedrà in tv. E si tratta di spoiler molto interessanti perché ci sono due eliminazioni ein vista per gli allievi. Pertanto è il caso di fare ordine e capire bene cosa è successo durante la registrazione della puntata. A riferire quanto accaduto in studio sonoNews e SuperGuidaTv: due allievi sono stati eliminati e si parla di “comportamenti” da parte di alcuni allievi a Capodanno. Si tratta di Valeria e Tommy Dali. La prima – per volere di Lorella Cuccarini – è andata in sfida con Cricca (che era stato precedentemente eliminato) ed è stata eliminata. Quindi rientra il giovane cantante che sarebbe tornato tra ...