(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lorenzo(282) è stato eliminato neididel challenger di(veloce indoor con un montepremi di 73.000 euro) dal belga Joris De Loore (266 Atp): 62 64 lo score in favore del ...

Tiscali

Lorenzo(282) è stato eliminato nei quarti di finale del challenger di Oeiras (veloce indoor con un montepremi di 73.000 euro) dal belga Joris De Loore (266 Atp): 62 64 lo score in favore del ...Matteo Gigante, 20enne romano n° 250 del mondo, e Lorenzo, 31enne napoletano n° 281 Atp, sono stati eliminati agli ottavi di finale nel torneo Challenger di Oeiras (36.000 euro in corso di svolgimento sul veloce indoor), rispettivamente da Dino ... Fatali a Giustino i quarti di finale di Oeiras Lorenzo Giustino (282) è stato eliminato nei quarti di finale del challenger di Oeiras (veloce indoor con un montepremi di 73.000 euro) dal ...NTS RIVIERA RIMINI: Giustino 38, Loperfido 10, Acquarelli 12, Rossi 2, Pellegrini 4, Storoni, Raik, Di Pietro, Martinini, Pozzato ne, Ladson ne. All.: Loperfido ...