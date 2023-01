Fassone | ' ' Per Napoli anno giusto? Sarebbe positivo per tutto il calcio italiano' '

(Di giovedì 12 gennaio 2023): "-Juventus non sarà decisiva, ma conoscendo De Laurentiis vivrà il match con grande carica" Marco, dirigente sportivo (ed ex dg di Juventus e), è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue parole: "-Juventus non è decisiva, non è neanche finito il girone di andata ma ha un valore simbolico altissimo, si scontrano l’attacco più forte del campionato contro la difesa migliore. -afferma- I miei match-Juve? Sono sempre state partite molto belle e accese, da dirigente bianconero ricordo purtroppo il 3-2 dela Torino, ma anche gli azzurri spumeggianti del periodo 2010-2012 quando ero a. In questo momento la squadra di Spalletti è chiaramente la squadra più ...

Marco Fassone, dirigente sportivo (ed ex dg di Juventus e Napoli), è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Napoli-Juventus non è decisiva, non è neanche finito il girone di andata ma ha un v ...Marco Fassone, dirigente che in passato ha lavorato sia con la Juventus che con il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte.