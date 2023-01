Fascista indossò la maglietta con scritto ' Auschwitzland' | il tribunale la assolve

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Una sentenza che dimostra come la legislazione italiana sul fascismo, il nazismo e i crimini di odio faccia acqua da tutte le parti. Ma se non sono riusciti a fare una legge decente prima, ovviamente ...

Il fatto non costituisce reato: il tribunale di Forlì , con questa formula, ha assolto Selene Ticchi, che il 28 ottobre 2018la maglietta con la scritta 'Auschwitzland' durante il raduno dei '...Enrico Fermi a Stoccolma per il premio Nobel vinto nel 1938 nonl'uniforme richiesta dal regime e non fece il saluto, la moglie Laura Capon era ebrea e i coniugi decisero di non fare ...