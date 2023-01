Farmaci mancanti | il ministro della Salute Schillaci annuncia soluzioni

(Di giovedì 12 gennaio 2023), sono circa 3000 i medicinali introvabili e ilOrazioallarme in Italia per la carenza di. Si tratta di quasi 3200 tipologie di medicinali secondo la stima dell’Aifa. Al 3 gennaio 2023 il totale deiè di 3.198, crescendo di 66 unità rispetto a dicembre (3.132). Tra idi uso più comune ci sono Moment in bustine da 200 e 400 mg, Neo Borocillina, Nurofen e Spididol, Tachipirina orosolubile 500mg e sciroppo, Efferalgan e Amoxicillina, quasi tutti antivirali o antinfiammatori e antibiotici. «Il principio attivo che più si fa fatica a rintracciare è l’ibuprofene in sciroppo — Marco Cossolo, ...

Ma dei 3mila, 1.500 sono sostituibili e le carenze sono concentrate in alcune aree".Un tavolo di lavoro permanente, controlli e misure per fermare la carenza di. Questa la risposta del ministro della Salute Orazio Schillaci a un problema 'arrivato a ...temporaneamente, ... Farmaci, allarme in Italia: 3.200 medicinali introvabili sui banconi | Distributori: "Neanche in pandemia vista tale carenza" Mancano 3.200 prodotti, il 50% dei quali già sostituito. L'alta domanda in relazione a influenza e Covid, la guerra e la mancanza di materie prime alla base del problema. Il ministro ordina verifiche ...Fra i motivi delle difficoltà l'effetto incrociato di Covid e influenza, i problemi di approvvigionamento di principi attivi e materiali per il confezionamento e l'aumento dei costi della logistica ...