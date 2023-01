Farmaci carenti in Italia | la storia spiegata con i dati

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L'Agenzia del farmaco segnala che sono 3.200 iin, ma quasi la metà manca perché non è più in commercio e altri 400 saranno ritirati nei prossimi mesi. L'analisi deie le spiegazioni sul fenomeno

Medicinali, cosa manca in farmacia e perchè. Il presidente dei farmacisti di Como, Giuseppe De Filippis ... Intanto sulla carenza diè intervenuto anche il ministro della Salute, Orazio ...In aumento la produzione digalenici Nella lista deici sono anche medicine importanti: si va dagli antiepilettici agli antipertensivi fino ai diuretici e ad alcuni ... Allarme farmaci carenti, oltre 3mila introvabili: l'elenco completo ... Mancano 3.200 prodotti, il 50% dei quali già sostituito. L'alta domanda in relazione a influenza e Covid, la guerra e la mancanza di materie prime alla base del problema. Il ministro ordina verifiche ...Nessuna emergenza sulle scorte di medicinali, rassicura la Regione. Alisa: "Carenze colmabili con gli equivalenti o generici" ...