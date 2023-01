Fantacalcio | quante trappole | 5 nomi da evitare all’asta di riparazione

Leggi su serieanews

(Di giovedì 12 gennaio 2023), la 18esima giornata della Serie A è alle porte. Lasciate in panchina questi attaccanti: ecco perché. Sale l’attesa in vista della 18esima giornata della Serie A, al via venerdì con il big match che vedrà contrapposte il Napoli capolista e la Juventus seconda. Un turno che si preannuncia importante non soltanto per le squadre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.