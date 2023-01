(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lasi sta preparando in vista delF1, che scatterà nel weekend del 3-5 marzo con il GP del Bahrain. La Scuderia di Maranello punta a una rinascita dopo un’ultima stagione al di sotto delle aspettative, iniziata in maniera brillante e poi conclusa in maniera difficile. Il Cavallino Rampante è ora sotto la guida di Frederic Vasseur, che ha preso il posto del dimissionario Mattia Binotto, ed è pronto per gettarsi nella lotta contro la scatenata Red Bull (Max Verstappen ha vinto gli ultimi due titoli iridati) e la riemergente Mercedes. I reparti tecnici stanno procedendo nell’assemblare la monoposto che scenderà intra un mesetto per iufficiali. Nel mese dilaha pianificato tre giorni diprivati a...

OA Sport

Dopo lo stop causa COVIDcon una Special Edition proprio dedicata al padel. Venerdi 13 ... Confermata la presenza anche di Coach di assoluto livello come Martin Echegaray, Marcela, Maxi ...La popstar colombianacon un nuovo singolo - BZRP Music Sessions #53 - realizzato assieme al ... Hai cambiato unacon una Twingo , hai cambiato un Rolex con un Casio ". I messaggi diretti ... F1, Ferrari torna in pista: Leclerc e Sainz a Fiorano, test a gennaio verso il Mondiale La Ferrari si sta preparando in vista del Mondiale F1, che scatterà nel weekend del 3-5 marzo con il GP del Bahrain. La Scuderia di Maranello punta a una rinascita dopo un’ultima stagione al di sotto ...L'indagato era ai domiciliari. Al via, dinanzi al tribunale di Cosenza, il processo sul tentato omicidio consumatori in via Cesare Marini ...