Ezra Miller patteggia | si dichiara colpevole di furto ed evita la prigione

(Di giovedì 12 gennaio 2023), oggi 12 gennaio, ha accettato ilmento edto così il carcere,ndosidelcon scasso avvenuto nel Vermont a maggio 2022. L’attoredi, la vicendain una scena di The FlashL’attore DCU, che ha accettato direndo laed ottenendo invece la libertà vigilata e la sospensione della pena – è stato accusato di aver rubato diverse bottiglie di alcol dalla casa di un residente del Vermont, a maggio scorso. Se in un primo momentosi era giustificato dicendo che pensava di avere il ...

BadTaste.it Cinema

L'attoresi è dichiarato colpevole di un furto con scasso avvenuto nel maggio del 2022. La star conosciuta principalmente per il suo ruolo del supereroe Flash nel DC Extended Universe e per il ...Arrivano novità su una delle tante controversie legali che vedono coinvolto, attore noto per il franchise di Animali Fantastici e per essere il volto di Barry Allen nell' universo DC . Fonti americane riferiscono ora che la star dovrebbe dichiararsi colpevole di ... Ezra Miller: arriva il patteggiamento dopo l'accusa di furto con scasso, ritirate due accuse Ezra Miller, che sarà il protagonista di The Flash, accetterà di dichiararsi colpevole di un caso di furto con scasso nel Vermont.L'attore Ezra Miller ha accettato un patteggiamento, ammettendo le proprie responsabilità nel caso di furto con scasso nel Vermont e ha evitato il carcere, ottenendo invece la libertà vigilata e la so ...