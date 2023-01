(Di giovedì 12 gennaio 2023) AGI - "Esiste un dialogo continuo tra i responsabili delle forze dell'ordine e i capidelle curve, al fine di cercare di evitare grossi incidenti. Ma l'accordo vale solamente per lo stadio: perché la Questura è interessata alla riuscita del servizio nella propria competenza. Se i disordini avvengono all'esterno degli impianti sportivi gli accordi non valgono più, saltano del tutto". Nicodemo De Franco oggi è unin pensione, ma per oltre 20 anni è stato innel servizio di ordine pubblico allo stadio Olimpico. Conosce come le sue tasche il mondo deglie, conversando con l'AGI, spiega le dinamiche sulle 'trattative' (ufficialmente negate dalle Questure) tra le forze dell'ordine e i membri più caldi delle curve perché "alle volte la situazione diventa ingestibile e, ...

Ex poliziotto in prima linea: "Con gli ultrà serve trattare" L'agente impegnato per 20 anni nel servizio di ordine pubblico allo stadio Olimpico, intervistato dall'AGI, commenta gli scontri avvenuti sull'A1 tra i tifosi del Napoli e della Roma