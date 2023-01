Eurospin e Conad aprano l’anno con nuove assunzioni | i profili ricercati

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nuovo anno,cercano personale da inserire in tutta Italia: di seguito ie le posizioni aperte, sia per laureati che per diplomati. Di seguito, le modalità per candidarsi e essere chiamati per un colloquio.cerca personale: le posizioni aperteè attualmente alla ricerca sia di professionisti da inserire nella sede principale del Consorzio sia di giovani – anche diplomati – da avviare all’attività presso i punti vendita. Nello specifico, le posizioni aperte presso la sede di Lavis (TN) al momento sono le seguenti: Analista funzionale in ambito IT Il candidato verrà inserito nel progetto di trasformazione digitale del gruppo che prevede come punto di partenza l’installazione dell’ERP SAP ...