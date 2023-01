(Di giovedì 12 gennaio 2023) La presidente del Parlamento europeo, Roberta, ha presentato ai capigruppo politici dell'Assemblea, oggi a Bruxelles, un documento di proposte con 14 obiettivi per "rafforzare l'integrità , l'...

Tiscali Notizie

Queste riforme immediate sono i primi passi per ricostruire la fiducia nel processo decisionale europeo e l'avvio di una più ampia riforma del Parlamento europeo", ha affermatooggi al ...Il processo sarà guidato dalla conferenza dei presidenti, che ha dato mandato alla presidente dell', Roberta, di procedere con la revisione delle regole interne. Stando a ... Europarlamento, Metsola propone nuove regole dopo il Qatargate La presidente Roberta Metsola, ha presentato le prime proposte di riforma delle regole interne del Parlamento europeo ai capigruppo dei ...Per quanto riguarda la pubblicità , noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...