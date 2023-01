Etichette sul vino come per le sigarette | produttori in rivolta | ' E' assurdo'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) 'Non si può paragonare l'eccesso di superalcolici del Nord Europa con il consumo moderato e di qualità ...

Agenzia ANSA

'Non si può paragonare l'eccesso di superalcolici del Nord Europa con il consumo moderato e di qualità ...L'Italia ha un fatturato di 14 miliardi di eurovino; è sciagurato che si attenti a questo ... prosegue la parlamentare, che rincara: "Si consente così una babele dia livello europeo che ... Etichette del vino come le sigarette: 'Nuoce alla salute' - Terra & Gusto (ANSA) - ROMA, 12 GEN - La decisione di consentire l'etichetta sul vino all'Irlanda è "gravissima": a dirlo il ministro Francesco Lollobrigida arrivando a Palazzo Chigi per la cabina di regia sul Pnrr ...Dalla Valdadige alla Valpolicella, dal Piave al Friuli il sogno dell'imprenditore trentino oggi è realtà: 390 ettari di vigneti, 7 milioni di bottiglie, 38 etichette Albino Armani nella sala degustazi ...